Президент Барселоны Жоан Лапорта сделал положительный прогноз для каталонцев на поединок с Реалом.

"У меня хорошее предчувствие. Мы выиграли два матча, игроки восстанавливаются, Фати и Агуэро вернулись, мы играем с нашими болельщиками.

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Я хочу подбодрить фанатов, потому что шоу будет невероятным. Если мы обыграем Реал, будет замечательно отпраздновать это. Я настроен оптимистично и уверен, что мы победим", – цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Поединкок 10-го тура Ла Лиги Барселона – Реал состоится 24 октября, начало в 17:15.

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