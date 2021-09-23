Около месяца осталось ожидать до первого в нынешнем сезоне Эль Класико.

Поединок 10-го тура испанского первенства Барселона – Реал состоится 24 октября, стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени, сообщает официальный сайт мадридцев.

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Стоит отметить, что перед Эль Классико каталонцы в родных стенах встретятся с киевским Динамо в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч запланирован на 20 октября, начало в 19:45.

Последний раз Реал и Барса соревновались еще в апреле в рамках Примеры, "сливочные" минимально победили (2:1).

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