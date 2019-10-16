Барселона – Реал: Ла Лига предлагает перенести Эль Класико в Мадрид из-за напряженной ситуации в Каталонии

Первое противостояние Барселоны и Реала в сезоне 2019/20 может состояться не на Камп Ноу, как планировалось ранее, а на Сантьяго Бернабеу.

Ла Лига предложила клубам перенести очный матч 10 тура (26 октября) из Барселоны в Мадрид, информирует AS.

Ракитич пешком шел из аэропорта Барселоны из-за протестов каталонских сепаратистов

Столица Каталонии страдает от массовых протестов, которые начались после приговора Верховного суда Испании девяти местным чиновникам по делу о беспорядках и проведения "референдума" о независимости региона. Город находится в напряжении, улицы переповнении агрессивно настроенным людьми, что создает значительную опасность во время проведения массовых мероприятий.

Руководители Ла Лиги сомневаются, что ситуация разрешится в ближайшие дни, поэтому хотят перенести Эль Класико в Мадрид. Соответственно, второй матч (1 марта) чемпионата между "сливочными" и "блаугранас" будет принимать уже Барселона.

"Мені хотілось все покинути, на щастя, діти нічого не бачили": Мессі про намір піти з Барси та план Флорентіно Переса