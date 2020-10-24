"Это особые матчи, в которых вы мечтаете принять участие и в которых каждая команда пытается победить. Это первое Класико в сезоне, хотя впереди долгий путь. Это три очка, как и в любом другом матче.

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Даже если мы выиграем, то не можем успокаиваться, нужно продолжать. Если же будет другой результат, то это не должно повлиять на нас в следующих матчах. Важно побеждать ради собственной уверенности и гордости. Это будет красивая и сложная игра. Реал – лучшая команда в мире, и мы здесь, чтобы выиграть больше титулов", – приводит слова Куртуа Marca.

Напомним, что матч Барселона – Реал состоится в субботу, 24 октября. Начало поединка в 17:00.

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