Барселона – Реал: Куман объявил заявку каталонцев с тремя потерями
14:46 - Читати українською
Наставник Барсы Рональд Куман назвал футболистов на Эль Класико.
Тренерский штаб Барселоны определил обойму из 23 игроков, которые будут защищать цвета "блаугрнас" в поединке против Реала.
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В список Рональда Кумана из-за травм не попали Педри, Усман Дембеле и Рональд Араухо.
Поединок Барселоны и Реала состоится 24 октября, начало в 17:15. Перед матчем Реал опережает Барсу на 2 очка. Напомним, перед Эль Класико каталонцы победили Динамо (1:0), а мадридцы поиздевались над Шахтером (5:0).
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