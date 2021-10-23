Тренерский штаб Барселоны определил обойму из 23 игроков, которые будут защищать цвета "блаугрнас" в поединке против Реала.

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Поединок Барселоны и Реала состоится 24 октября, начало в 17:15. Перед матчем Реал опережает Барсу на 2 очка. Напомним, перед Эль Класико каталонцы победили Динамо (1:0), а мадридцы поиздевались над Шахтером (5:0).

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