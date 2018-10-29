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Барселона – Реал: клубы объявили заявки на матч

27 октября 20:37 326 Читати українською
Барселона – Реал: клубы объявили заявки на матч
Марсело и Серхио Рамос / ФК Реал Мадрид

Барселона и Реал объявили заявку на Эль Классико, которое состоится 28 октября в рамках 10 тура Ла Лиги.

Барселона:

Вратари: тер Штеген, Силлессен

Защитники: Семеду, Пике, Лангле, Альба, Роберто, Чуми

Полузащитники: Ракитич, Денис Суарес, Коутиньо, Артур, Рафинья, Малком, Видаль

Нападающие: Суарес, Мунир, Дембеле

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Реал:

Вратари: Навас, Касилья, Куртуа

Защитники: Рамос, Варан, Начо, Марсело, Одриосола, Регилон

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Льоренте, Асенсио, Иско, Себальос

Нападающие: Мариано, Бензема, Бейл, Васкес, Винисиус

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Барселона - Реал Мадрид: Воскресенье 28 октября 2018

Барселона
Матч окончен
5 : 1
Реал Мадрид
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