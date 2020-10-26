Неоднозначное решение 38-летнего рефери матча 7-го тура чемпионата Испании между Барселоной и Реалом всколыхнуло футбольную общественность. Только ленивый не пытался трактовать скандальный эпизод или высказаться по этому поводу.

Судьба Бартомеу зависит от решения каталонского правительства – президент Барселоны как никогда близок к отставке

Напомним, каталонцы считают, что Мартинес Мунуера ошибся в назначении пенальти после фола Клемана Лангле, который успешно реализовал Серхио Рамос. Стоит отметить, что в этом эпизоде ​​судья воспользовался помощью VAR. Барселона уже даже подала в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) жалобу на рефери.

Более того, "блаугранас" заявили, что имеют доказательства того, что Мунуера умышленно проигнорировал информацию от лайнсмена матча – тот предупредил главного арбитра, что пенальти назначать нельзя, поскольку сначала фолил Серхио Рамос, сообщает издание Sport.es. Теперь руководство каталонского клуба требует обнародования переговоров арбитров во время поединка.

В Барселоне также считают, что вышеупомянутая ситуация – часть кампании против них со стороны Веласко Карбальо, экс-рефери, который сейчас возглавляет судейский комитет Испании.

Ганебна помилка VAR, яку доводять унікальні кадри, провал Мессі й грандіозна серія Рамоса, або Зізу завжди повертається