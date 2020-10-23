Тренерский штаб Барселоны определился с перечнем исполнителей, которые могут выйти в матче 7-го тура чемпионата Испании против мадридского Реала.

В список "блаугранас" попали 23 игрока, сообщает официальный твиттер клуба.

Барселона – Реал: где смотреть Эль Класико

В заявке Барсы снова появился защитник Жорди Альба. Он пропустил матчи против Хетафе и Ференцвароша из-за мышечной травмы, полученной в поединке против Севильи 4 октября. Тем временем в Эль Классико Рональду Куману не помогут тер Штеген, Умтити и Матеус Фернандес.

Барселона – Реал: прогноз на Эль Класико

Вратари: Нето, Пенья, Тенас

Защитники: Дест, Пике, Араухо, Лангле, Альба, Фирпо

Полузащитники: Бускетс, Аленья, Пьянич, Пуч, Коутиньо, Педри, Роберто, де Йонг

Нападающие: Гризманн, Брейтуэйт, Месси, Дембеле, Тринкау, Фати

Напомним, что матч Барселона – Реал состоится в субботу, 24 октября. Начало поединка в 17:00.

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