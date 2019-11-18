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Барселона – Реал: Хамес не поможет мадридцам в Эль Класико

20:04 62 Читати українською
Барселона – Реал: Хамес не поможет мадридцам в Эль Класико
Хамес Родригес / Reuters

Мадридский Реал не сможет рассчитывать на хавбека Хамеса Родригеса в одном из ключевых матчей первого круга Примеры против Барселоны.

 

Колумбиец вылетел минимум на полтора месяца и пропустит ближайшее Эль Класико, утверждает AS.

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Хамес травмировал колено на тренировке своей сборной, которая в Майами готовилась к товарищескому матчу с Перу. Углубленное обследование выявило у полузащитника растяжение внутренней связки колена, которое не позволит игроку выйти в матче против Барселоны. Напомним, Эль Класико перенесли на 18 декабря, однако даже более поздняя дата не поможет Хамесу – скорее всего, он вернется уже в 2020 году.

Добавим, что в текущем сезоне колумбиец провел 9 матчей в составе Реала, отметившись одним голом и одним ассистом.

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Хамес Родригес Хамес Родригес Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Барселона - Реал Мадрид
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