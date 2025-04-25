Барселона и Реал встретятся в решающей битве за Кубок Испании 2024/25. Где смотреть игру подскажет "Футбол 24".

Матч Барселона – Реал в финале Кубка Испании состоится уже завтра, 26 апреля, начало в 23:00. Для мадридцев это будет один из последних шансов спасти сезон, тогда как Барса может оформить требл в этом сезоне.

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Эль-Класико в финале Кубка Испании 2024/25 можно будет посмотреть в прямом эфире на MEGOGO (при наличии подписки). На пути к финальному поединку Барселона одолела Барбастро, Бетис, Валенсию и Атлетико, а вот Реалу пришлось преодолеть Депортиво Минеру, Сельту, Леганес и Реал Сосьедад.

Стоит отметить, что Барселона в текущем сезоне имеет преимущество в матчах с Реалом: две победы (из двух) с общим счетом 9:2.

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