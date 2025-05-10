В матче 35-го тура чемпионата Испании Барселона будет принимать Реал. Где смотреть один из самых ожидаемых поединков сезона подскажет "Футбол 24".

Матч Барселона – Реал состоится в воскресенье, 11 мая, и начнется в 17:15 по киевскому времени. Грядущее Эль-Класико может стать решающим в чемпионской гонке Ла Лиги. В этом сезоне Барселона уже завоевала Кубок и Суперкубок Испании и за четыре тура до финиша чемпионата опережает Реал на 4 очка. В то же время оба гранда уже вылетели из Лиги чемпионов.

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В прямом эфире Эль Класико покажет медиасервис MEGOGO, официальный вещатель Ла Лиги в Украине, по подпискам "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL". Трансляция будет доступна на канале "MEGOGO Футбол Первый", а также в подразделе "Футбол" в разделе "Спорт". Наблюдать за всеми событиями вокруг поединка можно также на "Футбол 24".

Матч Барселона – Реал будут комментировать Владимир Кобельков и Вадим Шевякин. В 16:45 начнется аналитическая студия в формате "визитки", она же продолжится в перерыве и после завершения игры.

Напомним, после 34-х туров Барселона лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 79 очков. Реал с 75-ю пунктами второй.

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