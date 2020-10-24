Барселона – Реал: Фати стал самым молодым автором гола в Эль Класико, побив рекорд Рауля
18:34 - Читати українською
Вингер Барселоны Ансуи Фати отличился в дебюте центрального поединка 7-го тура Ла Лиги против Реала.
завершено
Серхио Рамос 63’
Лука Модрич 90’
63’ Серхио Рамос
90’ Лука Модрич
Испанец отметился в воротах Куртуа в возрасте 17 лет и 359 дней, став самым молодым автором гола в истории Эль Класико, сообщает Gracenote.
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Предыдущий рекорд продержался 25 лет, а его автором стал легендарный Рауль, который забил в возрасте 18 лет и 95 дней.
Отметим, что Ансу Фати провел в составе Барселоны 5 матчей в текущем сезоне (не считая Эль Класико), записав в свой актив 4 гола и 2 ассиста.
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