Вингер Барселоны Ансуи Фати отличился в дебюте центрального поединка 7-го тура Ла Лиги против Реала.

Испанец отметился в воротах Куртуа в возрасте 17 лет и 359 дней, став самым молодым автором гола в истории Эль Класико, сообщает Gracenote.

Барселона – Реал – видео голов

Предыдущий рекорд продержался 25 лет, а его автором стал легендарный Рауль, который забил в возрасте 18 лет и 95 дней.

Отметим, что Ансу Фати провел в составе Барселоны 5 матчей в текущем сезоне (не считая Эль Класико), записав в свой актив 4 гола и 2 ассиста.

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