"Победа, безусловно придаст нам уверенности и приблизит нас к самым высоким позициям. Мы начали сезон не так, как хотели, но не сильно отстаем от Реала и лидерства. Это долгосрочная гонка. Предстоящий матч очень важен. Мы должны концентрироваться на себе. Обе команды играют достаточно нестабильно. В прошлом матче мы должны были действовать более настойчиво.

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Мы должны сосредоточиться на себе, действовать более решительно. Барселона должна бороться за трофеи. Дело не только в эффективности. Есть вещи, которые нужно улучшить. Мы должны действовать увереннее и исправить ситуацию, чтобы иметь возможность конкурировать с другими клубами", – цитирует Бускетса Mundo Deportivo.

Напомним, поединок Барселоны и Реала состоится 24 октября, начало в 17:15.

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