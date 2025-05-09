Вингер Реала Арда Гюлер получит место в основе "сливочных" на решающий Эль-Класико в битве за чемпионство.

Арда Гюлер выйдет в стартовом составе Реала на игру с Барселоной, сообщает Madrid Xtra со ссылкой на журналиста Хосе Луиса Санчеса.

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Очевидно, на решение Карло Анчелотти повлияла результативность турка в последних матчах (2 гола и 2 ассиста в 3 поединках), а также то, что Родриго пропустил предыдущую игру с Сельтой из-за болезни.

Добавим, что в текущем сезоне Арда Гюлер сыграл в 38 матчах за Реал, но в целом провел на поле 1471 минуту (примерно 16 полных матчей). Этого хватило, чтобы отличиться 5 голами и 9 ассистами. Реал в текущем сезоне занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, имея 75 очков в активе.

BREAKING: Arda Güler will START in El Clásico. @JLSanchez78 pic.twitter.com/3STJ9ahRII — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 9, 2025

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