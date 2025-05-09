Барселона – Реал: Анчелотти доверит место в старте на Эль-Класико юной звезде
Вингер Реала Арда Гюлер получит место в основе "сливочных" на решающий Эль-Класико в битве за чемпионство.
Арда Гюлер выйдет в стартовом составе Реала на игру с Барселоной, сообщает Madrid Xtra со ссылкой на журналиста Хосе Луиса Санчеса.
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Очевидно, на решение Карло Анчелотти повлияла результативность турка в последних матчах (2 гола и 2 ассиста в 3 поединках), а также то, что Родриго пропустил предыдущую игру с Сельтой из-за болезни.
Добавим, что в текущем сезоне Арда Гюлер сыграл в 38 матчах за Реал, но в целом провел на поле 1471 минуту (примерно 16 полных матчей). Этого хватило, чтобы отличиться 5 голами и 9 ассистами. Реал в текущем сезоне занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, имея 75 очков в активе.
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