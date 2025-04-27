Барселона и Реал (3:2) встретились в финале Кубка Испании. Видеообзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

"Кулес" и "сливочные" сошлись в противостоянии за Кубок Короля. Счет в матче открыла Барселона.

Барселона выиграла Кубок Испании в драматической битве с пятью голами

Ламин Ямаль заметил свободное пространство перед штрафной площадкой Реала, где не было никого в белой форме. В ту зону прибежал Педри и фантастическим ударом переправил мяч в девятку.

После перерыва на поле появился Килиан Мбаппе, который заработал стандарт. Сам француз взялся исполнять штрафной удар. Мбаппе невероятным ударом забил, сравняв счет. Спустя семь минут Реал повел в счете. На этот раз отличился Чуамени, забив головой после подачи углового, которую исполнил Арда Гюлер.

Барселона не сдалась. Ферран Торрес воспользовался длинной передачей Ямаля, Куртуа неудачно вышел из ворот, а нападающий "кулес" отправил мяч в пустые ворота.



В основное время так команды и не решили, кто же получит трофей. В овертайме Кунде получил передачу перед штрафной площадкой и мощно пробил в самый угол. В итоге 3:2 и Кубок Испании едет в Барселону.