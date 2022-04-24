Барселона – Райо Вальекано: бесплатная видеотрансляция матча
21:35 - Читати українською
Барселона принимает Райо Вальекано в рамках перенесенного 21-го тура чемпионата Испании. Смотрите матч на "Футбол 24".
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Матч Барселона – Райо Вальекано стартует в 22:00. Прямую трансляцию поединка можно будет просмотреть непосредственно в этой новости и на официальном сайте MEGOGO.
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К слову, эта игра должна была состояться еще в январе, но Барселона участвовала в Суперкубке Испании. К слову, для каталонцев это шанс закрепиться на втором месте турнирной таблицы и хотя бы на несколько дней отсрочить неизбежное чемпионство Реала. Райо не имеет никаких турнирных задач, почти гарантировав себе сохранение прописки в элите.
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