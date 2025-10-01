Барселона и ПСЖ объявили стартовые составы на матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов. Украинский центральный защитник парижан Илья Забарный сыграет с первых минут. Без Кварацхелии, Дуэ и Дембеле Луису Энрике придется полагаться в атаке на Барколя, Мбайе и Маюлу.

Барселона – ПСЖ: составы команд

Барселона: Щенсны – Кубарси, Мартин, Кунде, Гарсия – де Йонг, Ольмо, Ямаль, Рашфорд – Торрес, Педри

Запасные: Кочен – Жофре, Бальде, Араухо, Кристенсен, Касадо, Берналь, Фернандес, Бардагжи, Левандовски

ПСЖ: Шевалье – Хакими, Нуну Мендеш, Забарный – Витинья, Руис, Маюлу, Пачо, Невеш, Мбайе – Барколя

Запасные: Сафонов, Марин, Беральдо, Лукас Эрнандес, Эмери, Ли Канг-Ин, Рамуш

Матч начнется в 22:00 по Киеву.

