"Вчера на тренировке Мбаппе спросил меня, сколько раз я побеждал на Камп Ноу. "Один раз", – ответил я. Килиан сказал: "Завтра вы выиграете во второй раз". Нет сомнений, что Мбаппе – один из лучших в мире, несмотря на свой возраст. Он уже делает невероятные вещи, но нам не стоит витать в облаках.

Барселона – ПСЖ – 1:4 – видео голов и обзор матча

Совершенства не существует. Я доволен результатом и выступлением, но мы должны оставаться скромными. У нас в воскресенье большой матч с Монако, и мы уже об этом думаем", – приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.

Напомним, ПСЖ разбил Барселону (4:1) на Камп Ноу, а Мбаппе стал главным героем встречи, отметившись хет-триком в ворота тер Штегена. Ответный матч состоится 10 марта, начало в 22:00.

ПСЖ разгромил Барселону на Камп Ноу, снова забив каталонцам четыре – Мбаппе оформил хет-трик