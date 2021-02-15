"Это особенный матч, тем более что я нахожусь здесь около сорока дней. Я чувствую, что этот матч важен для команды. Победа в Лиге чемпионов – основная цель клуба.

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Условия такие, какие есть, но к завтрашнему матчу мы будем готовы. Насчет этого я спокоен. Что случилось, того не изменить. Команда уже не та, что раньше, и я пытаюсь построить здесь что-то новое. Да, важные игроки пропустят матч. Но команда спит и видит, как бы поскорее выйти на поле, и отдаст все силы ради победы. В команде экстраординарная атмосфера и единство. Эти игроки хотят что-то сделать ради клуба и его истории. Мы хотим чтобы у ПСЖ был свой характер", – цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.

Отметим, что матч Барселона – ПСЖ состоится во вторник, 16 февраля. Начало поединка в 22:00.

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