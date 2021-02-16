Забитый в ворота французского Пари Сен-Жермен мяч стал особенным для нападающего испанской Барселоны Лионеля Месси.

Аргентинец теперь забивал в главном еврокубке в 17-ти календарных годах, сообщает Gracenote Live.

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Таким образом Месси потворив рекорд легенды принципиального оппонента Барселоны – экс-форварда мадридского Реала Рауля Гонсалеса. Нынешний наставник Кастильи забивал в Лиге чемпионов в период с 1995-го по 2012 годы. Рауль 15 раз участвовал в ЛЧ со "сливочными" и еще дважды – с немецким Шальке.

К слову, в нынешнем сезоне Лионель Месси забил уже 4 мяча в Лиге чемпионов.

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