Барселона до сих пор не может вернуться на реконструированный Камп Ноу, а потому придется принимать действующих обладателей Лиги чемпионов на другой арене.

Барселона на официальном сайте сообщила, что домашний матч с ПСЖ проведет на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса.

"Клуб продолжает интенсивно работать над получением необходимых административных разрешений для открытия стадиона Камп Ноу в ближайшие месяцы", – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что разрешение сыграть на Камп Ноу включает ограничения вместимости до 27 тысяч зрителей, тогда как по требованию УЕФА стадион должен вмещать от 45 тысяч фанатов.

Напомним, матч Барселона – ПСЖ состоится 1 октября, начало в 22:00. К слову, обе команды стартовали с побед в первом туре.

