Барселона вырвала победу над Осасуной в 33-м туре Ла Лиги. Смотрите видео гола и обзор поединка на "Футбол 24".

После уверенного разгрома Бетиса на выходных каталонцы снова набрали три очка, хотя игра против Осасуны получилась непростой. Посреди первого тайма финалист Кубка Испании остался в меньшинстве – Эррандо Орос получил прямую красную за фол последней надежды против Педри.

Барселона дожала Осасуну, играя полтора тайма в большинстве

Численное преимущество "блаугранас" реализовали только в конце игры. Альба после скидки де Йонга нашел дыру между кипером и стойкой, попав в ближний угол. 1:0 – непростая победа Барселоны, которая уже в следующем туре может оформить чемпионский титул. Уже в 11-й раз в Примере 2022/23 "сине-гранатовые" выиграли со счетом 1:0.

Единственный негатив для Хави – травма Гави, не доигравшего даже до перерыва.