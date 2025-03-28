Барселона разгромила Осасуну в отложенном матче 27 тура Ла Лиги. Видео голов и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Каталонский клуб уверенно переиграл Осасуну со счетом 3:0 и вернул себе чистое первое место в испанском чемпионате.

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Барселона активно начала игру и довольно быстро открыла счет в матче благодаря точному удару Ферана Торреса, который находится в прекрасной форме после дубля Атлетико в предыдущей встрече "блаугранас".

Несмотря на невероятно плотный график, каталонцы на старте матча зажали соперника на его половине поля, что позволило забить ранний мяч и позже заработать пенальти.

Ольмо, которого сбили в штрафной, решил бить одиннадцатиметровый. Правда, голкипер Осасуны Серхио Эррера спас команду. Но радость была преждевременной, ведь один из защитников вбежал в штрафную до удара, поэтому арбитр благодаря ВАР принял решение о перебивании пенальти. На этот раз Ольмо не промахнулся, но впоследствии покинул поле из-за травмы, уступив место Фермину Лопесу.

Второй тайм прошел в более спокойном темпе. Было заметно, что Барселона бережет силы на предстоящий матч с Жироной. Тем не менее каталонцы продолжили контролировать ход поединка, а под конец игры замены Ганси Флика довершили результат. На 77-й минуте Фермин Лопес отдал на Роберта Левандовски и тот забил свой очередной мяч в Ла Лиге, сделав счет 3:0.

Добавим, что эта победа закрепила Барселону на первом месте в таблице Ла Лиги. У каталонцев 63 зачетных балла, а у Реала – 60 очков после 28 матчей в чемпионате Испании.

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