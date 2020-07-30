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Барселона – Наполи: УЕФА ответил на призывы итальянцев перенести матч Лиги чемпионов на нейтральное поле

20:45 - Читати українською
Барселона – Наполи: УЕФА ответил на призывы итальянцев перенести матч Лиги чемпионов на нейтральное поле
Наполи – Барселона / Фото УЕФА

Похоже, истерика президента Наполи Аурелио Де Лаурентиса не повлияет на планы УЕФА.

 

"Матч должен состояться в Барселоне, как и было запланировано. Мы следим за ситуацией и находимся в контакте с соответствующими местными органами", – говорится в заявлении на официальном сайте УЕФА.

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Напомним, Наполи призвал перенести поединок Лиги чемпионов на нейтральное поле из-за высокой заболеваемости коронавирус в столице Каталонии.

Матч 1/8 финала ЛЧ Барселона – Наполи запланирован на 8 августа, в первой встрече каталонцы расписали ничью на выезде (1:1).

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Барселона Барселона Аурелио Де Лаурентис Барселона - Наполи Наполи Наполи Лига чемпионов УЕФА
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