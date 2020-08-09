Барселона – Наполи: Сетьен признался, что фанатеет от Гаттузо

"Мы хотели сделать этот первый шаг и ждать следующих матчей с тем же энтузиазмом, с каким ждали этот. Команда сыграла хорошо, мы заслужили победу.То, чего мы добились, нелегко.

Курьезный шедевр Месси и еще два противоречивых гола каталонцев в видеообзоре матча Барселона – Наполи – 3:1

Нам пришлось защищаться с умом. Мы встречались с одной из лучших команд Италии.

Я поздравил Гаттузо с тем, насколько невероятна проделанная им работа, с эволюцией, которую пережила команда. Он добился невероятного успеха. С каждым днем они становятся все сильнее, и это его заслуга. Я его преданный фанат", – цитирует испанского специалиста Marca.

Напомним, Барселона прошла Наполи в 1/8 Лиги чемпионов, победив команду Гаттузо с общим счетом 4:1. Далее команда Сетьена встретится с Баварией в четвертьфинале.

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