Барселона – Наполи: Месси отказался пожать руку арбитру после матча Лиги чемпионов

Форвард Барселоны Лионель Месси имел претензии к главному судье поединка против Наполи (3:1).

После игры 1/8 финала Лиги чемпионов Барселона – Наполи (3:1) Лионель Месси демостративно проигнорировал руку рефери встречи Джюнейта Чакыра.

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Кроме того, что звезда каталонцев отказался пожать руку турецкому арбитру, аргентинец также активно жестикулировал к судье и объяснял причины своего недовольства.

Напомним, в четвертьфинале ЛЧ на Барсу будет ожидать действующий чемпион Германии – Бавария.

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