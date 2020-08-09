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Барселона – Наполи: Месси отказался пожать руку арбитру после матча Лиги чемпионов

20:28 - Читати українською
Барселона – Наполи: Месси отказался пожать руку арбитру после матча Лиги чемпионов
Лионель Месси и Джюнейт Чакыр / Фото UEFA

Форвард Барселоны Лионель Месси имел претензии к главному судье поединка против Наполи (3:1).

10’ Клеман Лангле
23’ Лионель Месси
45+1’ Луис Суарес
 
Лоренцо Инсинье 45+5’
10’ Клеман Лангле
23’ Лионель Месси
45+1’ Луис Суарес
45+5’ Лоренцо Инсинье

После игры 1/8 финала Лиги чемпионов Барселона – Наполи (3:1) Лионель Месси демостративно проигнорировал руку рефери встречи Джюнейта Чакыра.

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Кроме того, что звезда каталонцев отказался пожать руку турецкому арбитру, аргентинец также активно жестикулировал к судье и объяснял причины своего недовольства.

Напомним, в четвертьфинале ЛЧ на Барсу будет ожидать действующий чемпион Германии – Бавария.

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