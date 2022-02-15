"Барселона – мой дом": Иньеста выразил желание вернуться в родной клуб
Полузащитник Виссел Кобе Андрес Иньеста ответил на вопрос о возможном возвращении в Барселону.
"Я бы с удовольствием вернулся в Барселону. Я хотел бы помочь этой организации. Здесь задействовано много переменных, и трудно сказать, что произойдет в будущем.
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Барса – мой дом, и мне нигде не может быть лучше там. Сегодня мне нравится много думать об игре. Это то, что увлекает меня больше всего", – поделился Иньеста в комментарии журналисту Жерару Морено в эфире Twitch.
Напомним, Андрес защищал цвета Барсы в 2002-2018 годах, сейчас ветеран выступает за японский Виссел Кобе.
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