"Я бы с удовольствием вернулся в Барселону. Я хотел бы помочь этой организации. Здесь задействовано много переменных, и трудно сказать, что произойдет в будущем.

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Барса – мой дом, и мне нигде не может быть лучше там. Сегодня мне нравится много думать об игре. Это то, что увлекает меня больше всего", – поделился Иньеста в комментарии журналисту Жерару Морено в эфире Twitch.

Напомним, Андрес защищал цвета Барсы в 2002-2018 годах, сейчас ветеран выступает за японский Виссел Кобе.

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