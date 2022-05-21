Барселона и Лион определяют победителя Лиги чемпионов среди женщин сезона 2021/22. Прямая видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Барселона – Лион стартует в 20.00 по киевскому времени. Игра состоится на Альянц Стэдиум – домашней арене туринского Ювентуса.

Женская команда Барселоны завершила чемпионат с идеальными показателями

Испанская команда попытается во второй раз подряд выиграть женскую ЛЧ, но соперник очень серьезный – Лион является 7-кратным победителем турнира, а еще два года назад считался бы явным фаворитом встречи. Интересно, что эти команды встречались в финале сезона 2018/19. Тогда уверенно выиграли француженки (4:1), но с тех пор Барселона добилась серьезного прогресса.

В сезоне 2021/22 Барса стала чемпионом Испании – 30 матчей, 30 побед, разница голов +148. Команда выиграла все официальные поединки во всех турнирах, за исключением полуфинального ответного матча с Вольфсбургом (0:2). Поединки с участием Алексии Путельяс (обладатель женского "Золотого мяча"-2021) и Ко собирают по 90 тысяч болельщиков на Камп Ноу, что является мировым рекордом в истории женского футбола. К слову, именно Путельяс возглавляет гонку бомбардирок нынешней ЛЧ – 10 голов.

Своя звезда есть и у Лиона – это норвежка Ада Хегерберг, тоже имеющая в своем активе женский "Золотой мяч". Нападающая вернулась после серьезной травмы, из-за которой пропустила полтора года, но все еще остается лучшей бомбардиркой в истории турнира (58 голов).

Стартовые составы:

Барселона: Паньос – Торрехон, Паредес, Леон, Рольфе – Бонмати, Гихарро, Путельяс – Грем-Хансен, Эрмосо, Кальдентей.

Лион: Эндлер – Карпентер, Ренар, М'Бок Бати, Баша – Хоран, Анри, Макарио – Каскарино, Хегерберг, Маляр.

Барселона – Лион: онлайн-видеотрансляция финала женской ЛЧ 21 05 2022