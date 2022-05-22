Лион в решающем матче обыграл Барселону и взял главный трофей сезона в женском футболе.

Финал начался с шедеврального гола Анри, которая из центра поля попала в "девятку" и вывела Лион вперед. В середине тайма француженки удвоили преимущество, когда Хегерберг головой замкнула подачу слева.

Лион обыграл Барселону и выиграл женскую Лигу чемпионов

Еще до перерыва Лион устроил разгром, а Барселона отквитала только один мяч усилиями Путельяс. Во втором тайме больше атаковали каталонки, однако все удары оказались неточными. Особенно эффектной была попытка Гутьеррес – из центрального круга попала в перекладину.

Лион выиграл женскую Лигу чемпионов в шестой раз за последние 7 лет, вернув себе доминирование на евроарене.