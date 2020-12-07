"Наша цель – выступать хорошо и выигрывать каждую игру. На выезде мы одолели Ювентус 2:0, взяли в три очка, поэтому есть большие шансы стать первыми в группе. Всегда нужно анализировать поражения в чемпионате. Игроки знают, что нам нужно улучшить определенные вещи. Мы хотим найти баланс между производительностью, эффективностью и не делать столько ошибок в защите.

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Для нас Роналду не является лишним мотивационным фактором. Мы знаем, что Ювентус – это большая команда. Противостояние будет между командами. Замечательно, что Месси и Криштиану все еще находятся на самом высоком уровне. За последние несколько лет у них было много успехов. Они двое – разные игроки, но они имеют удивительные результаты. Оба являются игроками, которыми мы можем восхищаться", – цитирует Кумана официальный сайт Барселоны.

Напомним, каталонцы с 15 очками возглавляют группу G. Для сохранения лидерства им хватит даже поражение Ювентусу с минимальной разницей или счетом 0:2.

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