Легенда туринцев Джанлуиджи Буффон готов помочь своей команде в матче против "блаугранас".

Голкипер туринского Ювентуса Джанлуиджи Буффон восстановился после травмы.

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42-летний вратарь, пропустивший последние несколько матчей "Старой синьоры", вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает издание Football Italia.

Уже завтра, 8 декабря, Буффон может выйти в стартовом составе на заключительный поединок группового этапа Лиги чемпионов против Барселоны. К слову, травмированные Джорджо Кьеллини и Мерих Демираль на игру против команды Кумана не поехали.

Напомним, первая встреча команд завершилась победой каталонского клуба со счетом 2:0. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов – Барселона, набрав 15 очков в 5 матчах, занимает в турнирной таблице группы G первое место, Ювентус с 12-ю пунктами – идет вторым.

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