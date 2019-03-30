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Барселона – Эспаньол: прямая трансляция матча

16:15 23 Читати українською
Барселона – Эспаньол: прямая трансляция матча
Барселона – Эспаньол: прямая видеотрансляция матча 30 марта 2019

В матче 29-го тура чемпионата Испании Барселона сыграет в дерби против Эспаньола. Смотрите прямую видеотрансляцию MEGOGO на "Футбол 24".

 

Матч 29-го тура Ла Лиги Барселона – Эспаньол начнется в 17:15 по киевскому времени. Прямую видеотрансляцию поединка вы можете просмотреть непосредственно в этой новости.

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К слову, "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Барселона – Эспаньол.

Теги
Испания Видеоновости Барселона - Эспаньол Барселона Барселона Эспаньол Эспаньол
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