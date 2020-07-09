Барселона – Эспаньол: Ансу Фати опозорился быстрым удалением и попал в топ-4 исторических лузеров

Юный нападающий Барселоны Ансу Фати отличился историческим антидостижением в каталонском дерби.

17-летний форвард сразу после перерыва заменил Семеду, а уже на 50-й получил прямую красную за грубый фол. Таким образом Фати стал 4-м самым молодым игроком в истории элитного дивизиона Испании, которого удаляли с поля (17 лет и 251 день).

Барселона в матче с двумя удалениями оформила вылет Эспаньола из Ла Лиги

Впереди только трое: еще один экс-кантерано Барсы Марк Муньеса, Антони Майор и Игнасио Альдеа.

Напомним, что удаление Фати не было единственным в каталонском дерби. Хавбек Эспаньола Поль Лосано отправился отдыхать уже на 53-й. После этого поражения "попугаи" официально понизились в классе.