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Барселона – Эспаньол – 1:0 – видео гола и обзор рокового для "попугаев" дерби

09:31 - Читати українською
Барселона – Эспаньол – 1:0 – видео гола и обзор рокового для "попугаев" дерби
Барселона – Эспаньол – видео гола и обзор матча

Барселона минимально одолела Эспаньол в поединке 35-го тура испанской Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча.

50’ Ансу Фати
56’ Луис Суарес
 
Поль Лосано 53’
50’ Ансу Фати
53’ Поль Лосано
56’ Луис Суарес

Основные события каталонского дерби уместились в десятиминутку на старте второго тайма. Фати грубо сыграл и оставил Барсу в меньшинстве, однако Лосано не позволил Эспаньолу использовать численное преимущество, получив красную в ответ за удар Пике.

Барселона в матче с двумя удалениями одолела Эспаньол

Еще через три минуты "блаугранас" забили единственный гол. Мяч с левого фланга доставили в штрафную площадь, а там Гризманн (шикарный пас пяткой), Месси и Суарес разобрались с обороной.

Финальный свисток зафиксировал победу Барселоны со счетом 1:0. Команда Кике Сетьена продолжила борьбу с Реалом за чемпионство, а вот Эспаньол официально вылетел в Сегунду. Впервые за 27 лет.

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Барселона - Эспаньол Барселона Барселона Испания Видеоновости Эспаньол Эспаньол
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