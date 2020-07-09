Барселона – Эспаньол – 1:0 – видео гола и обзор рокового для "попугаев" дерби

Барселона минимально одолела Эспаньол в поединке 35-го тура испанской Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча.

Основные события каталонского дерби уместились в десятиминутку на старте второго тайма. Фати грубо сыграл и оставил Барсу в меньшинстве, однако Лосано не позволил Эспаньолу использовать численное преимущество, получив красную в ответ за удар Пике.

Барселона в матче с двумя удалениями одолела Эспаньол

Еще через три минуты "блаугранас" забили единственный гол. Мяч с левого фланга доставили в штрафную площадь, а там Гризманн (шикарный пас пяткой), Месси и Суарес разобрались с обороной.

Финальный свисток зафиксировал победу Барселоны со счетом 1:0. Команда Кике Сетьена продолжила борьбу с Реалом за чемпионство, а вот Эспаньол официально вылетел в Сегунду. Впервые за 27 лет.