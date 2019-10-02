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Барселона – Интер: Вальверде потерял игрока перед матчем Лиги чемпионов – у каталонцев серьезные проблемы в защите

18:52 64 Читати українською
Барселона – Интер: Вальверде потерял игрока перед матчем Лиги чемпионов – у каталонцев серьезные проблемы в защите
Фирпо Хуниор / Фото Barca Blaugranes

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде столкнулся с кадровыми проблемами перед поединком против Интера.

 

Защитник Барселоны Фирпо Хуниор накануне матча второго раунда группового этапа ЛЧ получил травму на тренировке, сообщает Marca.

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Врачи диагностировали у 23-летнего игрока повреждение подколенного сухожилия, из-за чего Фирпо не сможет принять участие в матче против Интера.

Издание прогнозирует, что при отсутствии в заявке номинальных левых защитников Эрнесто Вальверде будет вынужден "закрыть" эту позицию Нелсоном Семеду, который обычно выступает на правом фланге обороны.

Напомним, поединок Барселона – Интер состоится 2 октября, начало в 22:00.

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