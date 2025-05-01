Барселона – Интер: УЕФА назвал лучшего игрока первого полуфинала Лиги чемпионов
10:24 - Читати українською
Защитник Интера Дензел Думфрис получил признание за блестящую игру в матче Лиги чемпионов.
завершено
24’ Ламин Ямаль
38’ Ферран Торрес
65’ Ян Зоммер
1’ Маркус Тюрам
21’ Дензел Дюмфрис
63’ Дензел Дюмфрис
1’ Маркус Тюрам
21’ Дензел Дюмфрис
24’ Ламин Ямаль
38’ Ферран Торрес
63’ Дензел Дюмфрис
65’ Ян Зоммер
Барселона и Интер выдали результативную ничью в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (3:3).
Барселона – Интер – 3:3 – видео голов и обзор матча
Главным героем поединка УЕФА назвал Дензела Дюмфриса. Правый защитник Интера оформил дубль и добавил к этому результативную передачу. В нынешнем сезоне 29-летний голландец уже имеет 10 голов и 3 ассиста в 40 матчах за клуб.
Судьба путевки в финал решится 6 мая в Милане.
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