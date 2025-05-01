Барселона и Интер выдали результативную ничью в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (3:3).

Барселона – Интер – 3:3 – видео голов и обзор матча

Главным героем поединка УЕФА назвал Дензела Дюмфриса. Правый защитник Интера оформил дубль и добавил к этому результативную передачу. В нынешнем сезоне 29-летний голландец уже имеет 10 голов и 3 ассиста в 40 матчах за клуб.

Судьба путевки в финал решится 6 мая в Милане.

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