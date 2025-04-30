Барселона – Интер: стартовые составы и онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов
20:51 - Читати українською
Барселона принимает Интер в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов. Стартовые составы и онлайн-трансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Барселона – Интер в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25 начнется в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO
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Стартовые составы
Барселона: Щенсны – Кунде, Кубарси, Мартинес, Мартин – де Йонг, Педри – Ямаль, Ольмо, Рафинья – Торрес
Интер: Зоммер – Бастони, Ачерби, Биссек – Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко – Лаутаро Мартинес, Тюрам
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