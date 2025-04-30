Барселона расписала ничью с Интером в рамках полуфинала Лиги чемпионов (3:3). Счет и обзор матча читайте в этой новости на "Футбол 24".

Тренеры не удивили составами

Ханси Флик и Симоне Индзаги в полуфинале Лиги чемпионов не стали изобретать велосипед, выставив максимально прогнозируемый старт. У Барселоны травмированного Левандовски продолжил менять Ферран Торрес, а Гави продолжает сидеть на банке под Ольмо. Бальде остается в лазарете, а вместо него продолжает выступать Мартин, для кого данный сезон является дебютным на взрослом уровне.

Барселона – Интер – 3:3 – видео голов и обзор матча

Это изрядно тревожило фанов "блаугранас", ведь Жерару надо было сдержать Дюмфриса. Дензел в текущем сезоне провел 8 голов во всех турнирах (хотя это латераль, а не форвард) – а еще он лидирует в Интере по среднему количеству кроссов.

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Миланцы же подошли к встрече почти без потерь (исключением стала травма Павара), но у "нерадзурри" были определенные проблемы с формой лидеров.

"Нерадзурри" шокируют Монжуик. Порвалось там, где тонко

В столице Каталонии ожидали тяжелого противостояния, но необходимость отыгрываться уже после 30-й секунды предсказать никто не мог. У Барселоны провалился левый фланг обороны – Дюмфрис выполнил оттуда кросс на ближнюю стойку, а Тюрам замкнул пяткой! Точно в дальний угол. 0:1!

Маркус провел самый быстрый гол в истории полуфиналов Лиги чемпионов. В ворота "блаугранас" в рамках турнира быстрее забивали только однажды – причем обидчиком тоже была команда из столицы Ломбардии. В сезоне 2011/12 на 25-й секунде Барса пропускала от Пато из Милана.

За Интер в ЛЧ быстрее отмечался только Горан Станкович в 2011 году, в матче против Шальке. Для подопечных Симоне Индзаги важнее же был тот факт, что "змеи" выиграли все девять матчей в нынешней Лиге чемпионов, если им удавалось открыть счет. Но это было только начало вечеринки.

На 21-й минуте "нерадзурри" удвоили свое преимущество. Дюмфрис добавил к ассисту еще и собственный гол! Гости удвоили свое преимущество вследствие подачи с углового, которую замкнул Ачерби – вместо удара получилась хорошая скидка, которую Дензел замкнул "боковыми ножницами". 0:2!

DUMFRIES ГОЛ НА ГОЛОВЕ ПЕДРИ. pic.twitter.com/RQwPuV3p2e - ThatMadridGuy (@thatmadridguy__) 30 апреля, 2025

Казалось, что Барселона обречена, ведь Интер имеет лучшую оборону в нынешней Лиге чемпионов. Миланцы уступали в счете всего 10 минут и 54 секунды, то есть 1% от общего игрового времени в турнире.

Барселона превратила матч в классику ЛЧ. Ямаль включил режим Бога, Рафинья побил рекорды Месси и Мбаппе

Ямаль ярко выделялся на фоне всех остальных игроков, причем задолго до гола Дюмфриса. Ламин легко обыгрывал защитников на дриблинге, вырезал опасные подачи "шведой" (Ферран и Рафинья чудом не замкнули), входил в штрафную и мог заработать пенальти. Ачерби довольно жестко толкался, но эпизод проигнорировали.

Все это изрядно напоминало раннего Месси. На 24-й же минуте его стали сравнивать с Лионелем абсолютно все. Ламин удержал мяч под давлением Тюрама, обыграл Мхитаряна, вошел в штрафную и пробил из-под Бастони – точно в дальний угол! 1:2!

Такое надо видеть, а не читать. Впечатленный Бастони после матча заявил, что Ямаль является лучшим футболистом мира.

Гол Ламине Ямаля против Интера с такого угла просто невероятен.



(️: spark_479/TikTok)pic.twitter.com/v92PHg5mrW - Tekkers Foot (@tekkersfoot) 30 апреля, 2025 г

Таким образом, Ямаль превзошел рекорд Мбаппе, став самым молодым автором гола в истории полуфиналов Лиги чемпионов. В этот вечер ему исполнилось всего 17 лет + 291 день. А еще он превзошел Месси, которому так и не удалось забить Интеру.

Кстати, 17-летний Ямаль провел свой 100-й матч за Барселону. Это втрое больше, чем в 17 лет провели Криштиану Роналду и Лионель Месси вместе взятые. В активе каталонского вундеркинда уже 22 гола и 33 ассиста.

Криштиану Роналду в 17 лет: 19 появлений, 5 голов, 4 передачи.



Лионель Месси в 17 лет: 9 появлений, 1 гол, 0 передач.



Ламин Ямаль в 17 лет: 100 появлений, 22 гола, 33 передачи. pic.twitter.com/1NOaeZTdZ7 - Футбол на ТНТ Спорт (@footballontnt) 30 апреля, 2025 г

На этом вингер не остановился. Уже на 26-й же минуте Ямаль мог оформить дубль, легко переиграв Димарко в штрафной и убрав с пути Ачерби. После этого он мощно зарядил с острого угла – Зоммер спас Интер!

На 34-й Ямаль снова влетел на край штрафной,, пошив в дураки Димарко и Мхитаряна. На этот раз Ламин завершал кроссом вдоль вратарской на Рафинью, но Зоммер опередил бразильца.

Еще через две минуты Ямаль отдал проникающий пас Феррану, но испанца накрыли – тогда Ламин подхватил отскок и сбросил мяч под удар Ольмо с линии штрафной. Зоммер спас Интер!

В конце концов, это давление вылилось в заслуженный гол на 38-й минуте. Педри выполнил магическую диагональ за спину Биссеку в штрафную, а Рафинья сбросил мяч на 11 метров под удар Торресу. За Ферраном не уследил Ачерби. 2:2!

Интересно, что сразу два испанских игрока Барселоны (Торрес и Ямаль) забили в полуфинале ЛЧ впервые с 2012 года, когда Иньеста и Бускетс забивали Челси.

Рафинья же стал первым футболистом в истории Барселоны, которому удалось оформить 20 результативных действий в одном розыгрыше ЛЧ (12 голов, 8 ассистов). Бразилец побил рекорд Месси с сезона 2011/12 – тогда Лионель забил 14 голов и отдал 5 ассистов. Он также близок к тому, чтобы побить вечный рекорд ЛЧ, установленный Криштиану Роналду в сезоне 2013/14.

Классичность битвы на Монжуике подтверждалась еще одним фактом. За последние 25 лет ни один полуфинал ЛЧ не мог похвастаться четырьмя голами, проведенными еще до перерыва. Последний раз это случилось в сезоне 1999/00, когда Валенсия принимала Барселону.

Второй тайм – продолжение вечеринки. Дюмфрис вошел в историю, но Рафинья и Ямаль были неостановимы

Впрочем, каталонцам пришлось заплатить тяжелую цену за такой камбэк – из-за травмы пришлось заменить Кунде. Позже стало известно, что Жюль повредил подколенное сухожилие и с большой вероятностью пропустит ответный матч.

В раздевалке Ханси Флик еще и снял Мартина, выпустив в центр обороны Араухо. На левый фланг защиты сместился Иньиго Мартинес. У Интера же игру не смог продолжить Лаутаро, вместо которого выпустили Тареми – Симоне Индзаги сообщил, что Мартинесу будет трудно восстановиться к ответному матчу.

После перерыва некоторое время было скучно. Барселона давила, и комбинировала, а Интер изредка отвечал контрвыпадами. К острым моментам это не приводило. Одним из самых перспективных эпизодов стал потенциальный выход Тюрама один на один, но Щенсны его опередил – а лайнсмен заметил офсайд.

Тем более неожиданным стал гол "нерадзурри". У Барсы снова порвалась зона, где действовал Дюмфрис. Дензелу дали выполнить прострел, который Араухо подрезал в направлении своих ворот – сфера чудом вылетела на угловой, который и стал роковым.

Чалханоглу подал, Щенсны застыл в полупозиции, а Дюмфрис продавил защитника и замкнул ударом головой. 2:3!

- Дюмфрис добивается гола с углового! pic.twitter.com/IG4DddEWFDz - VAR Hub (@VARHub) 30 апреля, 2025

Гол оказался историческим. Ни один футболист Интера еще никогда не делал дубль в полуфиналах Лиги чемпионов. К тому же Дензел стал первым защитником, которому удалось забить два гола Барселоне в одном матче ЛЧ. Казалось, что "змеи" уже точно не упустят преимущество.

Вот только уже через минуту счет снова сравнялся. Теперь сработал розыгрыш углового Барселоны. Ольмо покатил в район линии полукруга, Ямаль пропустил на Рафинью, а тот мощно выстрелил метров с 22-х – точно в перекладину! От нее мяч отскочил в спину Зоммеру, срикошетив в сетку. 3:3!

Взятие ворот записали именно на швейцарца. Ян тоже оставил след в истории, став первым голкипером Интера, которому удалось забить автогол в Лиге чемпионов.

Опыт первого тайма заставлял ожидать нового нашествия Барселоны, однако Интер неожиданно начал рвать "блаугранас". Уже на 71-й минуте Тюрам убегал один на один с Щенсны – Маркус пробил с левого края штрафной, однако в последний момент удар накрыл Кубарси.

На 75-й же Мхитарян забил гол, замкнув кросс Дюмфриса на левом углу вратарской, но счет не изменился из-за офсайда.

- Гол Интера, но он уходит в VAR.



Это признано офсайдом. pic.twitter.com/AvnEDv3tMT - VAR Hub (@VARHub) 30 апреля, 2025

Оказалось, что офсайд оказался сантиметровым. В положение вне игры попал носок ноги Генриха ...

Еще через минуту Дюмфрис обыгрался в стеночку на фланге, влетел на край штрафной и мог пробивать, но вместо этого выполнил неудачный пас. Только теперь "блаугранас" проснулись – в частности, забегали Рафинья и Ямаль. Ближе к 80-м минутам на Монжуике наблюдали финты Зидана в исполнении Ламина и размены контратаками.

- Incredible footwork from Lamine Yamal. 17. YEARS. ОЛД. pic.twitter.com/MNM0ERK7JL - VAR Hub (@VARHub) April 30, 2025

В таком режиме Барселона все же оказалась лучше. Последние моменты во встрече провели именно хозяева. Так, на 87-й минуте Ямаль вошел в периметр и подрезал сферу за шиворот голкиперу, но "нерадзурри" спасла перекладина. В компенсированное же время Рафинья вколотил метров с 26-ти – Зоммеру пришлось выполнить блестящий сейв.

- ЕЩЕ ОДНА ДАЛЬНЯЯ ПОПЫТКА ОТ РАФИНЬИ pic.twitter.com/kbQaFnKA8C - VAR Hub (@VARHub) 30 апреля, 2025

В конце концов, поединок завершился результативной ничьей. 3:3 Это только третий подобный полуфинал в истории Лиги чемпионов / Кубка Европейских чемпионов. Такой же счет был установлен в 1979 году, в матче Ноттингема против Кельна – и в 1999-м, когда киевское Динамо расписало 3:3 с Баварией.

Теперь все решится на Джузеппе Меацца. Барса выиграла 7 из 14 матчей плей-офф еврокубков, сыграв вничью в первом матче дома. Интер же выиграл 15 из 21 матчей плей-офф еврокубков, сыграв вничью в первом матче на выезде.

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