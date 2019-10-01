Барселона – Интер: Лукаку пропустит матч Лиги чемпионов

В матче 2-го тура группового этапа против испанской Барселоны миланскому Интеру не поможет звездный летний новичок Ромелу Лукаку.

Бельгийский гренадер не сыграет против "блаугранас" в среду. Об этом журналист Джанлука Ди Марцио сообщил на своем сайте.

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У Лукаку мышечные проблемы. Форвард испытывает дискомфорт в течение 10 дней, поэтому наставник "нерадзурри" Антонио Конте решил предоставить отдых нападающему. Из-за повреждения Лукаку даже не полетел с миланцами в Испанию.

Однако, в центральном матче 7-го тура Серии А против туринского Ювентуса ожидается выход бельгийца в старте.

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