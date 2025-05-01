киевское динамо сумело попасть в контекст яркой ничьей в рамках полуфинала лч между басрой ат интером (3:3).

После захватывающего поединка Барселона – Интер (3:3) в полуфинале Лиги чемпионов, на первый план выступило редкое достижение, которое связано с киевским Динамо.

Барселона – Интер – 3:3 – видео голов и обзор матча

В 1999 году именно команда из Украины устроила невероятную ничью с Баварией (3:3), что стало частью истории Лиги чемпионов, сообщает OptaJean.

Впечатляющий матч между каталонцами и итальянцами повторил этот уникальный момент. Барселона и Интер также завершили игру с одинаковым результатом, и это стало лишь третьим случаем в полуфиналах Лиги чемпионов, когда обе команды забивают более трех голов на таком важном этапе турнира.

3 - Both teams with 3+ goals scored in a UCL semi-final game:



Dynamo Kyiv-Bayern in 1999 (3-3)

Manchester City-Real Madrid in 2022 (4-3)

Barcelona-Inter (3-3) tonight



Show. #FCBINT pic.twitter.com/dPCmoFACXa — OptaJean (@OptaJean) April 30, 2025

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