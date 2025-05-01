Барселона – Интер: Динамо вспомнили после матча ЛЧ – команды воссоздали редкое достижение киевского клуба
киевское динамо сумело попасть в контекст яркой ничьей в рамках полуфинала лч между басрой ат интером (3:3).
После захватывающего поединка Барселона – Интер (3:3) в полуфинале Лиги чемпионов, на первый план выступило редкое достижение, которое связано с киевским Динамо.
Барселона – Интер – 3:3 – видео голов и обзор матча
В 1999 году именно команда из Украины устроила невероятную ничью с Баварией (3:3), что стало частью истории Лиги чемпионов, сообщает OptaJean.
Впечатляющий матч между каталонцами и итальянцами повторил этот уникальный момент. Барселона и Интер также завершили игру с одинаковым результатом, и это стало лишь третьим случаем в полуфиналах Лиги чемпионов, когда обе команды забивают более трех голов на таком важном этапе турнира.
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