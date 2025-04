Матчи против Интера в последние 15 лет давалось каталонцам непросто. В 2023-м они расписали 3:3 на Камп Ноу и вылетели в Лигу Европы, а в 2010-м "нерадзурри" выбили "блаугранас" из полуфинала ЛЧ. Тогда еще и пришлось добираться до Милана на автобусе, ведь Европу накрыл пепел с вулкана Эйяфьядлайокюдль.

ПСЖ удержал минимальную победу над Арсеналом в первом полуфинале Лиги чемпионов

Невероятно, но и нынешняя встреча могла завершиться автобусным турне – только уже для Интера, ведь в Испании случился частичный блэкаут. В СМИ даже сплетничали о возможности переноса поединка. К счастью, все обошлось – Милан прилетел в Барселону чартером, а матч стартует точно по изначальному расписанию.

Хотя подойти к первому полуфиналу совсем без проблем команда Ханси Флика не смогла. Каталонских болельщиков очень сильно тревожит физическая готовность футболистов – всего четыре дня назад случилось Эль-Класико, которое далось Барсе очень трудно. "Блаугранас" пришлось отыгрываться и переводить игру в овертайм, где невооруженным глазом стала проявляться усталость. Безумная усталость.

Впрочем, даже при таких условиях Барса смогла провести победный гол.

Что наиболее важно, Интер перед полуфиналом тоже настораживал своих тифози – Подопечные Симоне Индзаги после 13-матчевого беспроигрышного хода потерпели три "сухих" поражения подряд (от Болоньи, Ромы и Милана). Причем они имели стратегическое значение. 3-очковый отрыв от Наполи на вершине Серии А превратился в 3-очковое отставание, а из Кубка команда вылетела.

Мнения экспертов о причинах провала "змей" разделились. Некоторые считают, что Интер просто сделал ставку на победу в Лиге чемпионов, но спад формы "нерадзурри" стал прослеживаться еще раньше – как минимум в ответном матче против Баварии (2:2). Как максимум – с самого начала года, причем больше всего проблем возникало именно в противостояниях с топами.

Но ведь и Барселона не выглядит идеальной. Так, подопечные Ханси Флика имеют высокую результативность – по количеству побед с 3+ забитыми голами "кулес" лидируют в Европе – вот только в обороне ситуация противоположная. Только в последних пяти поединках каталонцы пропустили по три мяча от Боруссии и Сельты + два от Реала. А еще был катастрофический перфоманс с Леганесом, где лишь чудом не случилось двух-трех пропущенных.

А у Симоне Индзаги есть кому атаковать. Тот же Лаутаро Мартинес побил клубный рекорд по результативности в одном розыгрыше ЛЧ. Восемь голов во всех турнирах провел правый фулбек Дюмфрис, а Барелла является лидером ЛЧ по среднему количеству передач с продвижением (54)

.

Особенностью "нерадзурри" являются активные вингбеки, которые могут создали огромные проблемы для Барселоны. Тот же Дюмфрис не только способен забивать сам – он еще и лучший в команде по среднему количеству кроссов (3,4 за 90 минут). Димарко же выдает 4,7 кроссов, а еще организовывает не менее двух топ-моментов за игру. Между тем, у "блаугранас" на левом фланге обороны действует юный и уязвимый Мартин.

Справа в защите Барсы работает Кунде, который проводит чрезвычайно мощный сезон. Жюля можно назвать теневым супероружием Ханси Флика – в частности, именно француз прочитал неудачную передачу Модрича на 110-й минуте, сделав ускорение, перехватив мяч и забив победный гол в Эль-Класико. Он способен сдержать Димарко, но давление Федерико рискует выключить Кунде из атаки.

Ну или же на этом фланге произойдет постоянный размен, что не очень хорошо для обороны Барсы. Поединки против Боруссии и Реала ярко доказали, почему каталонцам нельзя сводить игру к встречным курсам. Даже Дортмунд порвал подопечных Ханси Флика в таком режиме, причем поражение "шмелей" 0:4 на Монжуике не должно вводить в заблуждение. Там тоже было много паники у ворот Щенсны.

"Блаугранас" сознательно подвергаются рывкам за спину, работая с экстремально высокой линией обороны. Она имеет свои минусы и плюсы. С одной стороны, соперники адаптировались к этой системе – они используют против нее диагонали и фланговые рывки за спину из глубины. Зачастую это выливается в выходы один на один и пропущенные голы.

Впрочем, Барселона поймала соперника в офсайд аж 267 раз за сезон – это на 132 больше, чем у второй команды в списке среди всех представителей топ-5 лиг. Благодаря такой модели игры каталонцы имеют один из самых эффективных и интенсивных прессингов Европы (лучшие цифры только у Баварии, частично – у Арсенала).

Как следствие, команда постоянно перезагружает свои атаки еще на чужой половине поля. А забивают "кулес" больше, чем пропускают. И так практически всегда.

WE NEVER GIVE UP. pic.twitter.com/wnZclZe4tK