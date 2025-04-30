Матчи против Интера в последние 15 лет давалось каталонцам непросто. В 2023-м они расписали 3:3 на Камп Ноу и вылетели в Лигу Европы, а в 2010-м "нерадзурри" выбили "блаугранас" из полуфинала ЛЧ. Тогда еще и пришлось добираться до Милана на автобусе, ведь Европу накрыл пепел с вулкана Эйяфьядлайокюдль.

ПСЖ удержал минимальную победу над Арсеналом в первом полуфинале Лиги чемпионов

Da Suárez a Ronaldo, dalla doppia impresa del 2010 alla stoccata di Çalhanoğlu

Tutta la storia di Barcellona-Inter, tra sfide leggendarie e intrecci storici



Ascolta ora ️ https://t.co/qtcTLSRy5m#ForzaInter #UCL #BarcellonaInter pic.twitter.com/Mq0JipCxw1 - Интер (@Inter) April 28, 2025

Невероятно, но и нынешняя встреча могла завершиться автобусным турне – только уже для Интера, ведь в Испании случился частичный блэкаут. В СМИ даже сплетничали о возможности переноса поединка. К счастью, все обошлось – Милан прилетел в Барселону чартером, а матч стартует точно по изначальному расписанию.

Хотя подойти к первому полуфиналу совсем без проблем команда Ханси Флика не смогла. Каталонских болельщиков очень сильно тревожит физическая готовность футболистов – всего четыре дня назад случилось Эль-Класико, которое далось Барсе очень трудно. "Блаугранас" пришлось отыгрываться и переводить игру в овертайм, где невооруженным глазом стала проявляться усталость. Безумная усталость.

Впрочем, даже при таких условиях Барса смогла провести победный гол.

Этот ракурс из Koundé s GOAL.



Магический ️ pic.twitter.com/2JnuAp1lVr - Весь футбол (@Foxcyyyyyy) 29 апреля, 2025

Что наиболее важно, Интер перед полуфиналом тоже настораживал своих тифози – Подопечные Симоне Индзаги после 13-матчевого беспроигрышного хода потерпели три "сухих" поражения подряд (от Болоньи, Ромы и Милана). Причем они имели стратегическое значение. 3-очковый отрыв от Наполи на вершине Серии А превратился в 3-очковое отставание, а из Кубка команда вылетела.

Мнения экспертов о причинах провала "змей" разделились. Некоторые считают, что Интер просто сделал ставку на победу в Лиге чемпионов, но спад формы "нерадзурри" стал прослеживаться еще раньше – как минимум в ответном матче против Баварии (2:2). Как максимум – с самого начала года, причем больше всего проблем возникало именно в противостояниях с топами.

Но ведь и Барселона не выглядит идеальной. Так, подопечные Ханси Флика имеют высокую результативность – по количеству побед с 3+ забитыми голами "кулес" лидируют в Европе – вот только в обороне ситуация противоположная. Только в последних пяти поединках каталонцы пропустили по три мяча от Боруссии и Сельты + два от Реала. А еще был катастрофический перфоманс с Леганесом, где лишь чудом не случилось двух-трех пропущенных.

А у Симоне Индзаги есть кому атаковать. Тот же Лаутаро Мартинес побил клубный рекорд по результативности в одном розыгрыше ЛЧ. Восемь голов во всех турнирах провел правый фулбек Дюмфрис, а Барелла является лидером ЛЧ по среднему количеству передач с продвижением (54)

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Особенностью "нерадзурри" являются активные вингбеки, которые могут создали огромные проблемы для Барселоны. Тот же Дюмфрис не только способен забивать сам – он еще и лучший в команде по среднему количеству кроссов (3,4 за 90 минут). Димарко же выдает 4,7 кроссов, а еще организовывает не менее двух топ-моментов за игру. Между тем, у "блаугранас" на левом фланге обороны действует юный и уязвимый Мартин.

Справа в защите Барсы работает Кунде, который проводит чрезвычайно мощный сезон. Жюля можно назвать теневым супероружием Ханси Флика – в частности, именно француз прочитал неудачную передачу Модрича на 110-й минуте, сделав ускорение, перехватив мяч и забив победный гол в Эль-Класико. Он способен сдержать Димарко, но давление Федерико рискует выключить Кунде из атаки.

Ну или же на этом фланге произойдет постоянный размен, что не очень хорошо для обороны Барсы. Поединки против Боруссии и Реала ярко доказали, почему каталонцам нельзя сводить игру к встречным курсам. Даже Дортмунд порвал подопечных Ханси Флика в таком режиме, причем поражение "шмелей" 0:4 на Монжуике не должно вводить в заблуждение. Там тоже было много паники у ворот Щенсны.

Das hat mehr Ähnlichkeiten zum Köln Guirassy als zum VfB Guirassy pic.twitter.com/qQCwVabNv8 - Daniel (???) (@DannyYoyo98) 9 апреля, 2025

"Блаугранас" сознательно подвергаются рывкам за спину, работая с экстремально высокой линией обороны. Она имеет свои минусы и плюсы. С одной стороны, соперники адаптировались к этой системе – они используют против нее диагонали и фланговые рывки за спину из глубины. Зачастую это выливается в выходы один на один и пропущенные голы.

Впрочем, Барселона поймала соперника в офсайд аж 267 раз за сезон – это на 132 больше, чем у второй команды в списке среди всех представителей топ-5 лиг. Благодаря такой модели игры каталонцы имеют один из самых эффективных и интенсивных прессингов Европы (лучшие цифры только у Баварии, частично – у Арсенала).

Как следствие, команда постоянно перезагружает свои атаки еще на чужой половине поля. А забивают "кулес" больше, чем пропускают. И так практически всегда.

WE NEVER GIVE UP. pic.twitter.com/wnZclZe4tK - FC Barcelona (@FCBarcelona) 27 апреля, 2025

Барселона работает по бразильской системе: "Вы забьете сколько сможете, а мы – сколько захотим". Кстати, лучшим бомбардиром нынешней ЛЧ является бразилец Рафинья, а по результативным действиям без учета пенальти он является лучшим в Европе, превосходя самого Салаха.

Но удастся ли забить Интеру? Вот тут возникают вопросы. Все же, в лазарете остается Левандовски, который забил аж 40 голов в текущем сезоне – он является лучшим бомбардиром Европы.

Robert Lewandowski забивает большой гол в Лиге Чемпионов.



Он делал это в течение ???? времени pic.twitter.com/VhkWeIh3dw - Б/Р Футбол (@brfootball) 9 апреля, 2025

Аналитики из Opta считают, что отсутствие поляка не станет проблемой, ведь в пяти матчах без Роберта коллектив провел 19 голов. В частности, издание выделяет Феррана Торреса.

Впрочем, с Левандовски трудно конкурировать в плане работы в штрафной (что подтверждается самой Opta), да и в подыгрыше он не хуже Феррана. Хотя Торрес действительно быстрее и мобильнее, стоит вспомнить Эль-Класико – в основное время Барселона создала очень мало моментов с игры.

Карта касаний к мячу по зонам для Феррана Торреса и Роберта Левандовски. Процент показывает долю касаний футболиста от общекомандного количества.

Между тем, оборона Интера прямо сейчас является лучшей в нынешней Лиге чемпионов. Миланцы уступали в счете всего 10 минут и 54 секунды (менее 1% от всего игрового времени). Так, "змеям" везло с календарем, но в том же противостоянии с Баварией острых моментов было допущено мало – команда получила 40 ударов по собственным воротам, но их средняя острота составляла мизерные 0,09 xG.

Усредненные позиции игроков Интера в ответном матче с Баварией. В глаза бросается компактность и плотность структуры

Словом, битва между Барселоной и Интером обещает быть очень интересной. Вообще, с нынешними полуфиналами болельщикам повезло. Как правило, еще перед началом турнира все знали, что путевки в финал разыграют Реал, Сити, Бавария/ПСЖ и кто-то из выскочек – нынешние же пары выглядят очень свежими и стилистически разными.

Кадровая ситуация

Травмированные: Берналь, Касадо, Левандовски – Павар, Тюрам (оба под вопросом)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Барселона – Интер

Барселона: Щенсны – Кунде, Кубарси, Мартинес, Мартин – де Йонг, Педри – Ямаль, Ольмо, Рафинья – Торрес

Интер: Зоммер – Аугусто, Ачерби, Бастони – Дюмфрис, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Димарко – Лаутаро Мартинес, Тюрам

Прогноз "Футбол 24" – тотал меньше 2,5

Делать ставки на полуфинальные матчи между такими соперниками – это очень рискованная история. Здесь же как в УПЛ. Соперники равны, а встреча может пойти по любому сценарию. Все решат тактические ходы тренеров, отдельные решения игроков, техническое исполнение и случайности.

Преимущество ПСЖ... - Opta Analyst (@OptaAnalyst) 30 апреля, 2025

Суперкомпьютер Opta на основе 10000 симуляций определил потенциального победителя ЛЧ. Чаще всего побеждал ПСЖ, а Барселона пока вторая.

Это уже в ответном матче можно делать конкретный прогноз на результат, а пока стоит ограничиться количеством голов. Интер вряд ли будет раскрываться – последние результаты команд заставляют задуматься над осторожностью, да и качество обороны у итальянцев достаточно серьезное. Забить в ворота Зоммера будет трудно, поэтому большого количества голов не ожидаем.

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