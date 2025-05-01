Первый полуфинал между Барселоной и Интером завершился яркой ничьей (3:3). Смотрите голы и обзор встречи на "Футбол 24".

Гол Маркуса Тюрама на 30-й секунде матча стал самым быстрым в полуфиналах за всю историю Лиги чемпионов/Кубка чемпионов. Но это не всё, чем смог удивить Интер каталонцев. Латераль Дюмфрис оформил в этой встрече дубль и тем самым стал первым игроком Интера в клубной истории, которому покорилось это достижение на стадии 1/2 финала турнира.

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Барса в этой встрече тоже забивала. Ламин Ямаль превзошёл достижение Килиана Мбаппе – он стал самым юным автором гола на стадии 1/2 финала Лиги чемпионов. Форвард Барселоны забил в возрасте 17 лет и 291 дня.

Также в этой встрече отличился Ферран Торрес, а вратарь Интера Зоммер отметился автоголом.