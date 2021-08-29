Каталонцы повели в счете уже в дебюте. На 2-й минуте Жорди Альба прострелил с левого фланга вдоль ворот, Брейтуэйт пропустил, а Серхи Роберто расстрелял голкипера с нескольких метров.

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Хетафе ответил фактически за 15 минут. На 19-й Сандро Рамирес обыгрался с партнером в полукруге штрафной и классно положил в угол ворот Барсы.

Вырвать победу "блаугранас" сумели еще до перерыва. На 30-й Мемфис Депай оформил гол в фирменном стиле – получил пас на левом углу штрафной зоны, накрутил защитника и пушечно пробил в ближний угол.

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