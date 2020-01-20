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Барселона – Гранада: Сетьен поделился эмоциями от дебюта во главе каталонцев

10:17 116 Читати українською
Барселона – Гранада: Сетьен поделился эмоциями от дебюта во главе каталонцев
Кике Сетьен / Фото АР

Новоиспеченный наставник Барселоны Кике Сетьен остался доволен действиями подопечных в поединке 20-го тура Примеры против Гранады (1:0).

76’ Лионель Месси
 
Герман Санчес 70’
70’ Герман Санчес
76’ Лионель Месси

"Думаю, это был прекрасный матч. Возможно, нам не хватало уверенности в первом тайме.

Роскошная комбинация подопечных Сетьена в видеообзоре матча Барселона – Гранада – 1:0

Гранада хорошо защищалась, кроме того, погода была неприятной: дул ветер, поле было сухим, это тормозило мяч. Я рад, что мы позволили нанести по своим воротам один удар в первом тайме и один – во втором, когда мяч попал в штангу. Мы сыграли хорошо, и я надеюсь, что постепенно мы добавим в движении и станем лучше играть у ворот соперника.

Месси сделал то, что делает всю жизнь. Такова реальность. Благодаря отличному пасу он перевернул ход матча", – цитирует Сетьена Marca.

После 20-ти туров Ла Лиги Барселона лидирует, опережая Реал по дополнительным показателям. Гранада расположилась на 10-й строчке.

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