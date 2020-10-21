Барселона – Ференцварош: Ребров оценил действия своих подопечных на поле именитого гранда
Главный тренер венгерского Ференцвароша Сергей Ребров спокойно отреагировал на разгромное поражение от Барселоны.
"В начале матча, когда мы были еще свежи, у нас было больше возможностей. Мы осознанно так начали, наращивали наступление, пытались удивить. Конечно, у соперника выступают классные защитники, которые через некоторое время подготовились к этому и оттолкнули нас назад.
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К тому же с Барселоной все равно играть в футбол очень сложно, так как они отлично владеют мячом в атаке и полны неожиданных решений. Пока у нас были силы, мы хорошо сужали территорию, и был период, когда мы играли в футбол особенно хорошо. Но по мере того, как мы устали, становилось все труднее и труднее не отставать.
Я был особенно доволен первыми 20-ю минутами, а после гола был короткий период нашего преимущества. В этих матчах можно развиваться, получать опыт, тем более что Барселона – это очень высокий уровень. Насчет последних 10 минут мне очень жаль, можно было бы избежать такой разницы в счете. Помимо этого не было особых проблем", – цитирует Сергея Реброва официальный сайт Ференцвароша.
Заметим, венгерский клуб проиграл Барселоне (1:5). В следующем туре Ференцварош сыграет с Динамо, а Барселона – с Ювентусом.
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