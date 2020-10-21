"В целом, я доволен игрой Барселоны, набранными очками и пятью голами. Молодым игрокам нашего клуба, которым нужны игровые минуты в турнирах такого уровня, также нужно поддерживать форму. Тринкау создал много проблем обороне соперника, Дембеле хорошо вошел в игру, создавая моменты у чужих ворот и забив один мяч. Это именно то, что я хочу как тренер, – дать больше практики игрокам.

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Отсутствие Гризманна? То, что он не играл, не означает, что его не будет с Реалом. Посмотрим, что будет в субботу. Это лишь еще один матч. Моя работа в Барселоне заключается в том, чтобы выбирать лучших игроков в определенный момент.

Красная карточка Пике? Как тренер, я всегда хочу, чтобы в моем распоряжении были все игроки. Красная это слишком жестокое наказание. Пенальти и удаление – это слишком. Но стоит отметить нашу хорошую игру в меньшинстве", – цитирует Кумана издание Marca.

Напомним, Барселона разгромила команду Реброва со счетом 5:1 и уверенно возглавляет турнирную таблицу группы G. Ювентус с таким же количеством баллов идет вторым. Динамо и Ференцварош пока без очков.

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