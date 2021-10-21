Барселона – Динамо: УЕФА назвал лучшего игрока матча Лиги чемпионов
09:20 - Читати українською
Индивидуальная награда не досталась подопечным Мирчи Луческу.
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Защитник Барселоны Жорди Альба стал лучшим игроком матча Лиги чемпионов против Динамо (1:0) по версии УЕФА, сообщает официальный сайт организации.
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32-летний испанец ассистировал Жерару Пике, забившему единственный гол в матче.
Напомним, победа над Динамо принесла Барселоне первые три очка. Как следствие, каталонцы занимают в турнирной таблице группы Е третье место, киевляне с одним пунктом – последние.
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