"В прошлой игре УПЛ Луческу заменил Супрягу, так как форвард недорабатывает в защите. В таких играх чемпионата Украины нападающему нужно дать полную свободу. Ты играешь с посредственной командой, дай ему возможность что-то делать самому, обыгрывать. А Луческу его наказал.

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Супряга вышел на игру с Барселоной, и было видно, что он всегда садился, он не стремился в атаку. Вот это для нападающего неприятная ошибка. Понятно, что команда должна показывать целостную игру, но при этом нужно давать нападающему полноту действий. Пусть он влезает, пытается обыграть, теряет мяч – ничего страшного. А в этой игре такого не было.

Гармаш в нападении? Даже не хочу говорить об этом. Это игрок середины поля, привыкший рубить, обрезать, открываться. Это не нападающий. В матче с Барселоной его выпустили, чтобы контролировать середину поля. Динамо пока не может забить в матчах Лиги чемпионов, и это начинает напрягать Луческу. В домашней игре нам терять уже нечего, вот здесь и увидим", – сказал Саленко в комментарии Sport.ua.

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