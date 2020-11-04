Бывший тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо будет считать чудом, если подопечные Луческу не пропустят от Барсы.

"Способна ли команда Луческу дать отпор Барселоне? Вряд ли. У динамовцев сейчас ослаблен состав, очень много молодых ребят задействовано. Им будет очень трудно.

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Луческу построит игру своей команды от обороны. Киевляне будут только и делать, что отбиваться. Я думаю, что Барселона сегодня забьет не один мяч", – отметил Сабо в эфире ТК Футбол.

Напомним, поединок третьего группового этапа Лиги чемпионов Барселона – Динамо состоится 4 ноября, начало в 22:00.

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