"Это необычный сезон. Почти все топ-клубы после двух стартовых туров Лиги чемпионов нуждаются в победах. Не только Барселоне необходимы очки, но и мы в них нуждаемся.

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То, что происходит в Барселоне, – это нормально в условиях построения новой команды. Сохранить команду всегда легче, чем строить заново. Поэтому Барселоне сейчас нужно время. Куман находится в самом сложном тренерском периодк, который может быть в футболе. Период, когда закончился цикл, на место опытных игроков приходит молодежь, и нужно заново строить команду, терпеть. Сейчас я не вижу другого тренера, который может справиться лучше, чем Куман.

У каталонцев много молодых перспективных игроков, но для прогресса им необходимы командные результаты. Понятно, что команда строится не только из молодых игроков, нужны и опытные исполнители. Думаю, что приход Агуэро, который имеет огромный опыт в международных матчах, даст новый импульс молодым игрокам и поможет им в развитии.

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Я согласен с Куманом, что Барселоне будет сложно рассчитывать на что-то в этом сезоне Лиги чемпионов. Команды в этом турнире очень мощные и сильные. Он очень рискует, используя молодых игроков. Это было видно в матче с Баварией. Остается пожелать болельщикам каталонцев сохранять терпение в отношении Кумана и результатов команды.

Ансу Фати? Не все зависит от него. Ему сложно, потому что в таком большом клубе большое давление со стороны болельщиков, прессы. Он должен выдержать этот прессинг. Но это нелегко", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

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